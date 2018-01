Weitere Opfer aus Schlammlawine geborgen

Los Angeles. Bei mehreren Schlammlawinen in Kalifornien sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden im Bezirk Santa Barbara bekanntgaben, waren am Mittwoch mehr als 500 Helfer in den überfluteten Gebieten im Einsatz. Drei Menschen seien am Mittwoch aus den Wasser- und Geröllmassen gerettet worden, weitere zwei Opfer konnten nur tot geborgen werden, teilte Sheriff Bill Brown mit. Mehr als ein Dutzend Menschen werden noch vermisst.

Another tough day in Santa Barbara County as Search and Rescue, Fire and Law Enforcement personnel from across our county and our neighboring counties searched for survivors and evacuated people. There are 17 confirmed fatalities and 17 people still reported missing. pic.twitter.com/WklCh4Y00Z