Offenbach

Pünktlich zum Wochenende ist in Deutschland wieder sonniges Frühlingswetter zu erwarten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte, werden ab Freitag deutlich mildere Temperaturen erwartet.

Die kratzen am Samstag sogar an der 20-Grad-Marke. Auch die Sonne lässt sich wieder öfter blicken. Grund dafür ist Hoch „Irmelin“, das sich im Laufe der kommenden Tage weiter nach Mitteleuropa verlagert.

Wetter: Donnerstag noch wolkenverhangen, am Wochenende frühlingshaft

Am Donnerstag sagt der DWD noch einen wolkenverhangenen Himmel voraus. Von Sachsen bis nach Bayern kann auch Regen fallen, an der Nordsee sowie von Oberrhein bis Bodensee gibt es aber schon Hoffnung auf Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 14, am Oberrhein bis 15 Grad. In der Nacht kühlt es auf plus 7 bis minus 1 Grad ab.

Ab Freitag setzt sich „Irmelin“ immer mehr durch. Spätestens ab dem Nachmittag scheint laut DWD über ganz Deutschland die Sonne, die Temperaturen steigen auf 13 bis 19 Grad. Noch einmal wärmer wird es am Samstag bei Höchstwerten von 12 bis zu 20 Grad am Oberrhein.

„Irmelin“ zieht am Sonntag in Richtung Südeuropa weiter

Wenn „Irmelin“ am Sonntag in Richtung Südeuropa weiterzieht, gibt es zwar mit etwas Regen und kühleren Temperaturen einen kleinen Wetterknick. Doch ab Montag steht laut DWD schon wieder neues Hoch vor der Tür.

Von RND/dpa