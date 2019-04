Grevenbroich

Tierquälerei im Streichelzoo in Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger wurden mehrere Fälle beobachtet, in denen sich Besucher Zugang ins Ziegengehege verschafften. Anschließend hätten sie die Tiere wie „ Federbälle“ durch die Luft geworfen.

Die vorübergehende Schließung des Streichelgeheges des Wildparks im Bend sei durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) initiiert worden.

Das Streichelgehege gehört besonders bei Kindern zu den Highlights des Wildparks. Der Park soll im Juni wieder geöffnet werden, heißt es

Von RND