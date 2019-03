Panorama Spuren von Kehlbissen - Wolf reißt Mutterschaf Lämmer aus dem Bauch In Brandenburg attackierte offenbar ein Wolf trächtige Schafe: Dabei wurden einem Mutterschaf die Lämmer aus dem Bauch gerissen. Die Tiere starben – andere Lämmer hatten mehr Glück.

Die beiden neugeborene Lämmer schmiegen sich an ihre vom Wolf getötete Mutter. Sie kamen offenbar kurz vor dem Angriff in einem Verschlag auf die Welt. Am Morgen liefen sie zu ihrer Mutter und schmiegen sich an sie. Quelle: privat