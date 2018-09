Wien

Modemacher Wolfgang Joop kann sich nicht für soziale Medien wie Facebook und Co. begeistern. „Ich habe weder Facebook noch Instagram“, sagte Joop der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Er könne dem „Austausch an Banalitäten“ ebenso wenig abgewinnen wie der Tatsache, dass auf Smartphone-Bildern alle „in ein Format passen“ müssen.

Joop ist am Freitag in Wien bei den „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“ als „Stilikone“ ausgezeichnet worden. Er selbst sieht unter anderem die Sängerinnen Madonna und Debbie Harry als Ikonen. „Das sind emanzipierte Diven“, sagte der Modeschöpfer.

