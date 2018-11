Wolfsburg

Momentan kommen ICE-Züge häufiger nicht am Wolfsburger Hauptbahnhof an. So jedenfalls war es Dienstagmorgen, am Montagmorgen und bereits am vorvergangenen Montag mit dem ICE 649, der um 6.20 Uhr nach Berlin abfahren sollte. Die Verbindung fiel kurzfristig komplett aus. Die Folge: Etwa 150 überwiegend Berufspendler mussten 45 Minuten auf den nächsten ICE warten und kamen entsprechend deutlich später.

„Die Leute haben die Schnauze voll“

Der Wolfsburger Wolfgang Oehl (62) arbeitet im Deutschen Bundestag und pendelt seit zehn Jahren täglich in die Hauptstadt. Immer wieder gebe es Verspätungen und Zugausfälle. „Es entsteht eine Dauerfrustration, die Leute haben die Schnauze voll“, findet er klare Worte. Am Montagmorgen hätte es einen Ersatzzug gegeben, an den übrigen Tagen allerdings nicht.

Unter dem Strich kamen die Pendler dann mit dem späteren ICE um 7.07 Uhr erst um 8.25 Uhr und damit eine knappe Stunde später als vorgesehen am Berliner Hauptbahnhof an. Verspätungen mussten auch zahlreiche VW-Mitarbeiter, die aus der Nachtschicht kamen, und mit dem ICE bis nach Stendal fahren wollten, in Kauf nehmen. Auf dem Rückweg am Montag war abermals Gelassenheit gefragt: „Der ICE 377 aus Berlin kam 53 Minuten später in Wolfsburg an“, so Wolfgang Oehl.

Die Preispolitik der Bahn wurmt

Er sieht die schnellen Züge als alternativloses Verkehrsmittel, um nach Berlin zu kommen. „Man kann die 220 Kilometer nicht mal eben mit dem Auto fahren“, sagt er. Was den Wolfsburger im Hinblick auf die Zugausfälle außerdem wurmt, ist die Preispolitik der Bahn: „Billigtickets werden rausgehen“, berichtet er. Demgegenüber würde es auf die Bahncard 100, die viele Berufspendler nutzen, in diesem Jahr einen Preisaufschlag von fast drei Prozent geben.

Stellungnahme steht noch aus

Die WAZ fragte am Dienstag bei der Bahn nach, wo die Gründe für die Probleme mit der morgendlichen ICE-Verbindung in Richtung Berlin liegen. Eine Stellungnahme des Unternehmens steht noch aus.

Von RND/Jörn Graue