Knox County

2,03 Meter groß, fast 150 Kilo schwer und häufig eine rote Horror-Maske über dem Gesicht: Vom Bild eines konservativen Politikers könnte sich der Wrestler „Kane“ kaum mehr unterscheiden. Der 51-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Glenn Jacobs heißt, verbreitet seit über zwei Jahrzehnten in der Wrestling-Liga WWE Angst und Schrecken, sammelte dabei zahlreiche Titel. Am Donnerstag feierte Jacobs auch auf dem politischen Parkett einen großen Erfolg: Er gewann für die Republikaner die Wahl zum Bürgermeister von Knox County in Tennessee.

Glenn Jacobs freut sich über seine Wahl zum Bürgermeister in Knox County. Quelle: Caitie McMekin/Knoxville News Sentinel via AP

Seiner Kontrahentin, der Demokratin Linda Haney, ließ Jacobs dabei genauso wenig eine Chance wie den meisten seiner Gegner im Wrestling-Ring: Er holte fast zwei Drittel der Stimmen. Die Wrestling-Liga WWE gratulierte ihrem Superstar, der seinen letzten Auftritt erst vor wenigen Wochen hatte, am Freitag bei Twitter. „Die große rote Maschine“, so Kanes Spitzname, sei jetzt in ein offizielles Amt gewählt.

Jacobs ist der zweite Wrestler der WWE, der in den USA zum Bürgermeister gewählt wurde: Jesse „The Body“ Ventura saß von 1991 bis 1995 im Rathaus von Brooklyn Park in Minnesota, 1998 wurde er sogar zum Gouverneur des Bundesstaates gewählt.

