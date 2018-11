Altenau

In Niedersachsen ist am Montag ein Weihnachtsbaum im XXL-Format für den Platz vor dem Berliner Reichstag geschlagen worden. Die 24 Meter hohe Fichte habe in einem Seitental der Okertalsperre bei Altenau im Harz gestanden, sagte ein Sprecher der Landesforsten. Der rund 3500 Euro teure Weihnachtsbaum sollte über Nacht nach Berlin gebracht und dann am Dienstag vor dem Reichstag aufgestellt werden. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach große Weihnachtsbäume aus dem Harz für das Gelände am Reichstag geliefert.

Zur Galerie 24 Meter hoch und 3500 Euro teuer: Der Weihnachtsbaum für den Berliner Reichstag stammt auch in diesem Jahr wieder aus dem Harz.

Von RND/dpa