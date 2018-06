Panorama Kriminalitätsstatistik - Zehntausende Kinder werden täglich Opfer von Gewalt Sie werden geschlagen, missbraucht und vergewaltigt: Die Gewalt gegenüber Kindern hat zugenommen. Das zeigen die Zahlen aus der jüngsten Kriminalitätsstatistik der Polizei. Und die Dunkelziffer könnte nochmal höher liegen.

Eine Handpuppe sitzt auf einer Liege in einem Untersuchungsraum in der Kinderschutzambulanz der Medizinischen Hochschule in Hannover. Quelle: dpa