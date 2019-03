Arizona

Beim Versuch, ein Foto mit einem Jaguar zu schießen, ist eine Zoo-Besucherin in den USA verletzt worden. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, kletterte die Frau über eine Absperrung, um dem Tier näher zu kommen. Unmittelbar am Gehege griff die Wildkatze an – und verletzte die Frau.

Der Vorfall ereignete sich im Wildlife World Zoo in Litchfield Park im US-Bundesstaat Arizona. Per Twitter bestätigte der Zoo den Unfall und teilte mit, dass die Frau am Arm verletzt worden sei. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Zur weiteren Versorgung ihrer Wunden sei die Frau in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall werde nun untersucht, kündigte der Zoo an.

Wie „ABC 15 Arizona“ meldet, hatte die Raubkatze bereits in der Vergangenheit einen Besucher angegriffen. Laut Zoo-Direktor Mickey Ollson solle das Tier aber nicht eingeschläfert werden. Denn: Das Jaguar-Weibchen treffe keine Schuld, bei beiden Malen seien Besucher über die Absperrungen geklettert. „Die sind da aus gutem Grund“, zitiert das Portal den Zoo-Chef.

