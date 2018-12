Erstmals als fraktionslose Abgeordnete hat die AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein am Mittwoch an der Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtages teilgenommen. Sie war in der vergangenen Woche mit der Mehrheit der Abgeordneten ihrer Partei aus der Fraktion ausgeschlossen worden.