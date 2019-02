Die Koalition hat sich mühsam auf einen Kompromiss zum Werbeverbot für Abtreibungen geeinigt, der im Paragraf 219a geregelt ist. An diesem Donnerstag will der Bundestag die Änderung verabschieden. Doch so richtig zufrieden sind Ärzte und Patientinnen mit der Lösung nicht. Warum? Ein Überblick.