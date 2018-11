Rendsburg

3000 Fälle von häuslicher Gewalt im Jahr 2017 in Schleswig-Holstein: Diese Zahlen belegten, dass auch weiterhin in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein für die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Gewalt geschärft werden müsse. Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagt: „Schauen wir hin! Seien wir aufmerksam und bieten Unterstützung an, wenn Frauen diese benötigen.“

Bereits zum 15. Mal soll die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ darauf aufmerksam machen, dass die meisten Gewalttaten nicht in der Öffentlichkeit, sondern zuhause in der Familie verübt werden.

320.000 Tüten mit Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“

Nach Angaben der Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat sich die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ bewährt, um auf unkomplizierte Art Informationen zu Hilfsangeboten und Ansprechpartnern zu verteilen.

Rund 320.000 Brötchentüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ werden landesweit in der Woche vor dem 25. November - dem internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ - von rund 50 Bäckereien ausgegeben.

Von dpa