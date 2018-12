Berlin

Der bei der Wahl um den CDU-Parteivorsitz unterlegene Kandidat Friedrich Merz ist offenbar weiterhin zum Engagement in der Partei bereit. Das geht aus einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ hervor, die sich auf das Umfeld des ehemaligen Unions-Fraktionsvorsitzenden beruft. Demnach will Merz selbst aktiv werden und mit einem Angebot auf die CDU zukommen, was seine künftige Aufgabe innerhalb der Partei angeht.

Bei der Frage, wie dieses Engagement konkret aussehen kann, soll es nicht um ein Parteiamt gehen, heißt es in dem Bericht weiter. Als Grund für diese Einschätzung wird genannt, dass Merz nach seiner Niederlage beim Bundesparteitag in Hamburg auch nicht für das Parteipräsidium kandidierte. Ob es auch einen Posten in Merkels Kabinett hinausläuft, ist eine Entscheidung der Parteiführung.

Merz’ Bereitschaft zum weiteren Engagement wird seine Anhänger in der Partei beruhigen. In der CDU war zuletzt die Sorge davor gewachsen, dass Merz der Partei nach seiner gescheiterten Kandidatur verloren gehen könnte. Vertreter des wirtschaftsliberalen und des konservativen Flügels fordern die Parteiführung auf, Merz mit einem verlockenden Angebot zu halten.

„Eine Einbindung von Friedrich Merz halte ich für dringend geboten – es ist unzweifelhaft Wunsch zahlreicher Mitglieder“, sagte Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „So, wie ich Friedrich Merz kennen gelernt habe, wäre es ein Gewinn für alle, wenn er weiterhin mit Rat und Tat in einer aktiven Rolle seiner CDU zur Seite steht“, betonte Althusmann. Es sei nun an der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, über die Einbindung Merz‘ zu entscheiden.

