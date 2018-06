Berlin

Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den Antrag berichtet. Gibt es bald feministische Pornos in der ARD- und ZDF-Mediathek? Wenn es nach dem Willen der Berliner Sozialdemokraten geht, ja. Die haben auf ihrem Landesparteitag Anfang Juni einen entsprechenden Antrag ihrer Nachwuchsorganisation Jusos verabschiedet. Die Jusos fordern darin eine TV-Serie nach dem Vorbild der schwedischen „Dirty Diaries“, die in dem skandinavischen Land 2009 mit rund 50.000 Euro gefördert worden waren.

Unrealistische Vorstellungen zum Start in Sexualleben

In der Antrags-Begründung heißt es unter anderem: „Mainstream-Pornos zeigen in der Regel sexistische und rassistische Stereotype, in denen Konsens kein Thema ist und die einen bestimmten, ,optimalen’ Körpertyp zum Standard erheben. In diesen Filmen wirkt Sex eher wie eine Performance oder Leistungssport ... Diese Darstellungsformen in Mainstream-Pornos können Konsumenten und Konsumentinnen in ihrer Sexualität und im Menschenbild nachhaltig beeinflussen. Auch Jugendliche starten damit viel zu oft mit völlig unrealistischen Vorstellungen in ihr Sexualleben und haben nicht die Möglichkeit ein selbstbewusstes Verhältnis zu sich, ihrem Körper, ihrer Sexualität und Gesundheit zu entwickeln.“

In Schweden habe man, so heißt es in dem Antrag WV60/II/2017, dieses Problem mit der Produktion der „Dirty Diaries“ in Angriff genommen. „Die ,Dirty Diaries’ sind eine feministische Pornosammlung, die 2009 vom staatlichen Schwedischen Filminstitut finanziert wurden und fernab vom standardisierten Mainstream-Porno Menschen und Sexualität in all ihrer Vielfalt zeigt.“

Was ist eigentlich ein feministischer Porno?

Der Antrag der Jusos, der bereits 2017 auf dem Parteitag gestellt wurde, dort aber keine Mehrheit fand, definiert dessen Bestandteile folgendermaßen: Regisseurinnen und Produzentinnen, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden, gute und gerechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung, die Darstellung von Vielfalt an Körperformen, Geschlechtern, ethnischer Herkunft, Sexualität und Sexualpraktiken. Die realistische Darstellung von Lust aller Beteiligten, Verhütung (wenn nicht, dann nur im (dokumentierten) Konsens), die explizite Darstellung von Konsens und Kommunikation.

Diese Produktionen sollten als Sexualbildung angesehen werden und sollten über die Landes- und Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und über die Mediathek von ARD und ZDF angeboten werden, heißt es weiter in dem Antrag. Dafür müsse „die Altersfreigabe für Pornografie überprüft und ggf. heruntergesetzt werden“.

Ob dieser Antrag auch die nächste Hürde nimmt, muss der kommende SPD-Bundesparteitag entscheiden.

