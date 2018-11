Berlin

Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerade durch den Osten tourt, macht sich auch Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Gedanken über den Zusammenhalt innerhalb Deutschlands. Sie ruft zu einem fairen Umgang in Auseinandersetzungen und zu mehr Toleranz in Deutschland auf. „Wir müssen in Deutschland eine faire Streitkultur einüben“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Nicht zuletzt im Internet habe sich „eine aggressive Sprache“ entwickelt, die dem Land vor einigen Jahren noch fremd gewesen sei. „Da frage ich: Liebe Erwachsene, wo ist eure gute Erziehung?“, sagte die Bildungsministerin. Karliczek fügte hinzu: „Wir sind als Politiker Teil der Gesellschaft und müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Da waren wir – ohne dass ich das hier vertiefen will – in den vergangenen Monaten nicht immer optimal aufgestellt.“

Karliczek bedauerte, es gebe in Deutschland weniger Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis als noch vor einigen Jahren. „Wir brauchen mehr Toleranz: die Bereitschaft, Verständnis für den anderen zu haben, auch wenn wir manches an seinem Leben nicht verstehen.“ Sie fügte hinzu: „Unsere Gesellschaft hatte diese Toleranz. Noch in meinem ersten Wahlkampf im Jahr 2013 waren wir in dieser Hinsicht ein anderes Land. Da ist etwas verloren gegangen.“

