In Zeiten der Digitalisierung wird auch das „Smart Government“, also die moderne Verwaltung, immer mehr zum Thema – auch in Deutschland. Die Bundesregierung reagiert darauf mit einem Digitalrat, der Gesundheitsminister setzt sich intensiv für eine elektronische Gesundheitskarte ein und die Bürgerämter in den Kommunen bieten ihren Service zunehmend im Netz an. Deutschland scheint auf einem guten Weg zu sein.

Allerdings tun sich viele Behörden nach wie vor schwer mit der Umstellung ihrer Systeme und Arbeitsabläufe, neue Angebote floppen oder gehen in der Masse der Angebote im Netz gar unter. Es stellt sich zunehmend die Frage: Wie gelingt „Smart Government“? Eine McKinsey-Studie in Kooperation mit dem Digitalverband Bitkom ist dieser Frage auf den Grund gegangen.

Das Ergebnis sind zehn Erfolgsbeispiele, die ein gemeinsames Muster zeigen: „Wenn die Verwaltung koordiniert, nutzerorientiert und agil vorgeht, kann sie mit oft erstaunlich geringem Aufwand beeindruckende Verbesserungen erzielen“, sagte McKinsey-Partner Matthias Daub bei der Präsentation der Studie auf der Smart Country Convention in Berlin. Wichtig sei aber auch, offen für innovative Technologien und Partnerschaften zu sein sowie rechtliche und politische Hürden aktiv anzugehen.

Von RND/lf