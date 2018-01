Boris Johnson will Brücke über Ärmelkanal bauen

London. Der britische Außenminister Boris Johnson wirbt für eine Autobahnbrücke über den Ärmelkanal. „Gute Verbindungen“ zwischen Frankreich und Großbritannien seien wichtig, zitierten britische Medien Johnson am Freitag, einen Tag nach dem britisch-französischen Regierungsgipfel in Sandhurst westlich von London. „Es ist doch verrückt, dass zwei der stärksten Volkswirtschaften der Welt nur mit einer Eisenbahnstrecke verbunden sind, obwohl sie nur 20 Meilen (etwa 32 Kilometer) auseinander liegen“, soll Johnson gesagt haben. Die BBC beruft sich dabei auf einen Insider, der dem Außenministerium nahesteht.

Johnsons Idee stieß bei Bauexperten und Politikern auf ein geteiltes Echo – die Reaktionen reichten von „technisch machbar“ bis „Clownerie“. Die britische Schifffahrtskammer schrieb spöttisch auf Twitter: „Ein riesiges Bauwerk in der Mitte der weltweit meistgenutzten Schifffahrtsstraße könnte ein paar Probleme machen.“ Und der Architekturprofessor Alan Dunlop sagte der Times: „Es wäre einfacher und weniger teuer, Frankreich näher zu uns heranzuholen.“

