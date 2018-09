Berlin

Aus der Gasbranche kommt die Forderung nach einer verpflichtenden Mindestquote von Öko-Gas im deutschen Leitungsnetz. „Der Anteil erneuerbarer Gase im Gassystem sollte ab sofort erhöht und die Steigerung als politisches Ziel mit konkreten Zahlen gesetzlich verankert werden“, heißt es in einer Handlungsempfehlung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Die effektivsten Maßnahmen sind eine verpflichtende Quote für erneuerbare Gase sowie ihre Befreiung von Steuern, Abgaben und Umlagen“, sagte DVGW-Chef Gerald Linke. Anders lasse sich das CO2 -Ziel der Bundesregierung nicht zu vertretbaren Kosten erreichen, so Linke weiter.

Der DVGW organisiert fast 14.000 Firmen, Institutionen und Einzelpersonen mit Bezug zur Gas- und Wasserwirtschaft, darunter fast 2000 Versorgungsunternehmen und 250 Behörden. Der Verein definiert Regeln und Standards und stellt damit die technische Selbstverwaltung der Gasbranche in Deutschland sicher.

Anders als bei Benzin oder Strom gibt es bei Gas derzeit weder die gesetzliche Pflicht noch das politische Ziel, einen Anteil der Energie im Netz aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung zu stellen. Technisch wäre das schon heute möglich. Die Branche setzt große Hoffnungen auf das Verfahren „Power-to-Gas“, bei dem aus überschüssigem Wind- oder Solarstrom Wasserstoff hergestellt wird, der in einem zweiten Schritt mit CO2 zu Methan reagiert. Dieses synthetisch hergestellte Methan ist chemisch identisch mit Erdgas und kann in bestehenden Netzen gespeichert, transportiert und bei Bedarf wieder in Strom umgewandelt werden.

Auch Methan aus Biogasanlagen könnte in das Netz eingespeist werden, wenn es entsprechend aufbereitet würde. Neben einem Markteinführungsprogramm für Power-to-Gas-Anlagen fordert der DVGW deshalb auch die Förderung der Umrüstung von Biogasanlagen.

Von Andreas Niesmann/RND