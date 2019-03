Politik Austritt aus der EU - Brexit: Britisches Parlament lehnt zweites Referendum ab Rückschlag für die Befürworter eines zweiten Referendums: Das britische Parlament hat sich mit deutlicher Mehrheit gegen das Abhalten einer zweiten Volksabstimmung ausgesprochen.

Das britische Unterhaus mit Premierministerin Theresa May am Mittwoch. Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa