Von diesem Freitag an haben die Berliner jedes Jahr am 8. März frei, um den Kampf der Frauen für Gleichberechtigung und Emanzipationen zu würdigen. Eine repräsentative RND-Umfrage zeigt: Mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist dafür, so einen gesetzlichen Feiertag bundesweit einzuführen. Nur die Wählerschaft von zwei Parteien sieht das anders.