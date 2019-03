Sie sind die deutschen Gesichter der „Fridays for Future“-Klimaproteste – die Göttinger Studentin Luisa Neubauer (22) und der Kieler Schüler Jakob Blasel (18). Am Freitag wird in 75 Ländern gestreikt, allein in Deutschland sind in 80 Orten Aktionen geplant. Die Bewegung wächst bisher unaufhaltsam. Was macht das mit ihren Organisatoren?