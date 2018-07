Berlin



Immer weniger Menschen versuchen, illegal nach Deutschland zu gelangen. Die Bundespolizei hat von Januar bis Juni 21.435 unerlaubt eingereiste Personen aufgegriffen. Das sind knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die meisten illegalen Einreisen registrierten die Beamten an der Grenze zu Österreich, wie die „Heilbronner Stimme“ unter Berufung auf Angaben der Bundespolizei berichtete. Allerdings sank auch hier die Zahl von 8358 auf 5758 deutlich.

An deutschen Flughäfen stellte die Bundespolizei demnach im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 4695 illegale Einreisen fest (Vorjahreszeitraum: 5345). An dritter Stelle folgt die Grenze zur Schweiz mit 2355 illegalen Einreisen (Vorjahreszeitraum: 3254). Einen spürbaren Anstieg gab es allerdings an der Grenze zur Tschechischen Republik - von 1868 auf 2228 im Halbjahresvergleich.

Von RND/dpa