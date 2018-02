Bundesrichter fällen Grundsatzurteil

Berlin. Das Asthma- und Allergiezentrum von Norbert Mülleneisen liegt zwischen der A 3 und der A 59 im Leverkusener Stadtteil Rheindorf. Der 61-jährige Lungenfacharzt, der seine Praxis vor 15 Jahren gegründet hat, konnte über Mangel an Patienten nie klagen. Die Stadt wird von stark befahrenen Autobahnen eingerahmt und trägt in der Mitte sogar ein Autobahnkreuz. Dazu die Industrie, kurz, die Luft ist nicht die beste.

Mülleneisen registriert jedoch in den letzten Jahren eine stark steigende Zahl von Patienten mit Asthmaerkrankungen und Allergieausbrüchen. Vor allem bei Kindern. „Ich habe inzwischen dreimal mehr Klinikeinweisungen wegen Lungenschädigungen als meine Kollegen im Umland“, erzählt Mülleneisen. Er führt das auf den Pkw-Verkehr und mangelnde politische Aufsicht zurück. „Die Automobilhersteller konnten beim Schadstoffausstoß bis heute ungestraft tarnen, täuschen, tricksen. Die dreckige Luft ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Lungenärzte.“

Der Arzt, der 12 VW-Manager anzeigte

Mülleneisen, der 2016 infolge des Dieselskandals eine Strafanzeige gegen zwölf VW-Manager wegen Verursachung schwerer Gesundheitsschädigungen stellte, redet sich in Rage. Er weiß, was die Abgase mit seinen Patienten machen. Wenn die in den Abgasen enthaltenen Stickoxide und der ultrafeine Feinstaub auf die feuchte Bronchialschleimhaut treffen, verbinden sie sich mit dieser, bilden Salpetersäure und entzünden die Schleimhaut. „Die Bronchien verengen sich, Sie bekommen schlechter Luft. Gleichzeitig können Pollen oder Schadstoffe so tief eindringen, wie es meine Medikamente leider nicht vermögen.“

Der Leverkusener Lungenarzt Norbert Mülleneisen behandelt eine wachsende Zahl von Asthmapatienten.

Banal sei das gewiss nicht, betont der Fachmann, der als Kooperationsarzt mit dem Bundesligisten Bayer Leverkusen arbeitet. „Bei chronischen Lungenpatienten liegt bei Luftverschlechterung die Sterblichkeitsrate über der von Patienten mit Herzinfarkten.“

Die Beobachtungen Mülleneisens decken sich mit Untersuchungsergebnissen der Umweltmediziner von Environmental Health Analytics (LLC) in Washington aus dem vergangenen Jahr. Die Wissenschaftler ermittelten mithilfe von Sensoren, die Abgase direkt im Straßenverkehr messen, wie groß der Mehrausstoß der besonders gesundheitsschädigenden Stickoxide gegenüber den von den Herstellern angegebenen Werten ist. Ergebnis: Dieselfahrzeuge stoßen weltweit jährlich rund 4,6 Millionen Tonnen Stickoxide mehr aus, als sie nach geltenden Abgasgrenzwerten dürften.

Die Städte wehren sich gegen Fahrverbote

Mit auf Statistiken beruhenden Berechnungsmodellen bezifferte LLC in „Nature“ erstmals die Folgen: Danach sterben jährlich weltweit 107 000 Menschen an Stickoxiden und Stickdioxiden durch Abgase von Dieselfahrzeugen. Es würden 38 000 Menschen weniger sterben, wenn die Fahrzeuge die gesetzlichen Grenzwerte einhalten würden. In Europa, wo der Diesel verbreiteter ist als anderswo, wären es 11 400 Tote weniger.

In Deutschland wird schon länger heftig über Fahrverbote für Diesel in besonders belasteten Innenstädten diskutiert. Am Donnerstag entscheidet darüber das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig anhand der Luftreinhaltepläne von Stuttgart und Düsseldorf. Erwartet wird nicht weniger als ein höchstrichterliches Grundsatzurteil.

Stickoxide und Feinstaub – zwei Übeltäter Die Abgase von Diesel- und Ottomotoren schaden Klima, Umwelt und Gesundheit auf verschiedene Weise. Klimagase wie Kohlendioxid und Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffoxide können nicht direkt miteinander verglichen oder gegeneinander aufgerechnet werden. Sie müssen alle minimiert werden, um Menschen zu schützen, so das Umweltbundesamt. Dieselmotoren sind aktuell eine relevante Stickoxide-Quelle und tragen signifikant dazu bei, dass an verkehrsnahen Messstellen der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) vielerorts nicht eingehalten wird. 2016 waren Diesel-Pkw für mehr als 70 Prozent der NO 2 -Emissionen des Straßenverkehrs in Städten verantwortlich. Bei Pkw mit der Euro-6-Klasse mit den Normen Euro 6b oder 6c kann ein aktives Abgasnachbehandlungssystem den Stickoxide-Ausstoß signifikant senken. Im realen Betrieb auf der Straße konnte die mögliche und notwendige Minderung für niedrige Emissionen bisher aber nicht bei allen Fahrzeugen erreicht werden. Selbst moderne Euro-6-Diesel (Euro 6a, 6b, 6c) stoßen auf der Straße im Schnitt sechsmal mehr Stickstoffoxide aus, als die Grenzwerte erlauben. Erst mit den neuen Emissionsnormen für Pkw – mit Messungen im Realbetrieb (Euro 6d-Temp und Euro 6d) – werden Diesel-Pkw künftig auch auf der Straße geringere Stickoxid-Emissionen ausstoßen. Bei vergleichbarer Motorleistung hat der Benzinmotor gegenüber dem Diesel einen Nachteil beim Kraftstoffverbrauch und klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid (CO 2 )-Emissionen. Aber auch bei den Stickoxiden legt der Ottomotor zu. Grund: Der Trend zu Turbos und hoher Verdichtung treibt auch hier die Verbrennungstemperaturen und somit die Bildung von Stickoxiden hoch.



Im Kern geht es darum, ob Städte Fahrverbote durchsetzen müssen, wenn andere Maßnahmen bei zu hohen Schadstoffwerten in der Luft nicht ausreichen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Städte verklagt, um eine Senkung der Stickoxidbelastung durchzusetzen. Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf verpflichteten die Kommunen in Urteilen, mehr für saubere Luft zu tun – und schlossen dabei Fahrverbote ausdrücklich ein. Beide Verfahren gingen in die Revision.

Gespannt schauen nun Städte wie Berlin, Kiel, Hannover, München, Leverkusen oder Hamburg auf den Ausgang in Leipzig. Auch dort drohen Fahrverbote, weil der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter an mehreren Messstellen regelmäßig und teilweise deutlich überschritten wird. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr in 70 Kommunen – und damit in 20 weniger als noch 2016 – regelmäßig überhöhte Werte der besonders gesundheitsschädlichen Stickoxide gemessen. „Schuld sind vor allem die Dieselautos mit hohen Realemissionen, die oftmals erst in der jüngeren Vergangenheit zugelassen wurden“, sagt Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamts.

Das Amt geht davon aus, das 60 Prozent der Stickstoffdioxid-Belastungen auf den Verkehrsbereich und davon wiederum 72,5 Prozent auf Diesel-Pkw zurückzuführen sind. „Die Maßnahmen des Diesel-Gipfels mit Software-Updates und Umtauschprämien werden nicht ausreichen, um die Luft in den Städten so zu verbessern, dass die Grenzwerte überall eingehalten werden“, glaubt UBA-Chefin Krautzberger. „Wir brauchen dringend die Hardware-Nachrüstung der Autos und leichten Nutzfahrzeuge.“

Der ADAC denkt ähnlich und verbreitete am gestrigen Dienstag eine Erklärung: Eine Untersuchungsreihe in Baden-Württemberg habe gezeigt, dass die technische Nachrüstung von Euro-5-Dieselfahrzeugen deren Stickoxid-Ausstoß um 50 Prozent, in manchen Fällen sogar um mehr als 70 Prozent senken könne. Die Autobauer blockieren indes an dieser Stelle; die Umrüstung bedeute einen umfassenden Eingriff in das Steuerungssystem des Autos und in die Fahrzeugarchitektur, heißt es etwa bei Daimler.

Es stellt sich also die Frage, was mit der Dieselflotte des öffentlichen Nahverkehrs passiert. Oder wie Geschäfte und Restaurants der Innenstädte künftig beliefert werden sollen, was Taxiunternehmen tun müssen und womit Handwerker zu ihren Baustellen gelangen. Fahrverbote in deutschen Städten seien nicht im Sinne der Kommunen, stellt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, klar. „Verschiedene Zonen, blaue Plaketten, Fahrverbote für einzelne Autos – all diese Formen der Ausgrenzung einzelner Fahrzeugarten gefährden die Innenstädte als Lebensader der Kommunen.“

„Wie soll ich das bezahlen?“ Der Düsseldorfer Tischlermeister Thomas Dopheide muss womöglich 250 000 Euro in die Nachrüstung seiner Flotte stecken. Quelle: handwerk.nrw

Thomas Dopheide belastet dieses Problem sehr. Der Düsseldorfer Tischlermeister beschäftigt 20 Mitarbeiter. Die meisten seiner Fahrzeuge werden von einem Dieselmotor angetrieben. Insgesamt fährt das Handwerk im Großraum Düsseldorf bis zu 75 000 Nutzfahrzeuge und Pkw. Wie viele seiner Kollegen hat auch Dopheide erst vor ein paar Jahren wegen der Umweltzonen für die grüne Plakette in die damals neuen Euro-5-Diesel investiert – vom Staat gefördert. Teuer war es trotzdem. Müsste er seine Transporter und Pkw auf Hybrid- oder neueste Abgastechnik umrüsten, würde ihn das schnell bis zu 250 000 Euro kosten, hat er ausgerechnet. „Wie soll ich das bezahlen?“, fragt der Tischler.

Dabei ist der Düsseldorfer kein Verweigerer. Weil er der Auffassung ist, dass jeder etwas für saubere Luft tun muss, gehören zu seiner Flotte auch schon ein Fahrzeug mit neuem Euro-6-Diesel mit Ammoniak-Katalysator und ein Hybridfahrzeug. Trotzdem, sagt er, am Diesel kommt kein Handwerker vorbei. „Für schwere Lasten ist er der effektivste Antrieb.“

Die Richter sollen die Richtung weisen

Alle Beteiligten erhoffen sich von den Richtern nun einen Fingerzeig, in welcher Richtung die Lösung des Problems stickoxidbelasteter Luft zu suchen ist. Sollen die Städte Fahrverbote aussprechen und damit Anwohner, Handwerker und Touristen erheblich verärgern? Gibt es Übergangsfristen? Wird es doch Fahrzeugen der Euro 6d-Temp oder Euro-6d-Norm gestattet, mit blauer Plakette in Innenstädte zu fahren? Und werden die Hersteller verpflichtet, einen Teil ihrer Gewinne dazu zu verwenden, „die neun Millionen Betrugsfahrzeuge der Diesel-Euro-Norm 5 und 6 in Ordnung zu bringen“, wie es der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch, formuliert?

Schätzungen gehen davon aus, dass allein die deutschen Hersteller 10 Milliarden Euro für Hardware-Nachrüstungen in die Hand nehmen müssten. Drei Dinge sprechen dafür, sagt Resch, der die Kosten der Branche für einen Klacks hält: „Arbeitsplätze würden gesichert, das Vertrauen in die Automobilbranche könnte wieder wachsen und Betrogene könnten sich mit der Industrie versöhnen.“

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist davon die Rede, dass Fahrverbote vermieden werden sollen, mit vielen kleinen und großen Maßnahmen. Eine Milliarde Euro ist den Kommunen auf dem Diesel-Gipfel im vergangenen November zugesagt worden. Um Schadstoffemissionen weiter zu reduzieren, gehöre dazu – „soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ – auch die technische Verbesserung von Bestandsfahrzeugen. Abhängig ist das jedoch von Ergebnissen der beim Diesel-Gipfel zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Herstellern verabredeten Untersuchungen.

Der für Verkehrspolitik zuständige Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, wird bei Gesprächen in seinem Marburger Wahlkreisbüro von Gästen immer häufiger gefragt, was für ein Auto sie sich kaufen sollen, um sich auch künftig frei damit bewegen zu können. „Die Verunsicherung ist groß. Um den Leuten Sicherheit zu geben, muss die Politik schnelle und überzeugende Lösungen liefern“, nimmt sich Bartol selbst in die Pflicht. „Viele Maßnahmen, die beim Diesel-Gipfel besprochen worden sind und Kommunen helfen würden, greifen erst langsam, weil es noch keine neue Regierung gibt und die Finanzierung auf wackligen Beinen steht.“

Nachrüstung – eine Frage der Ehre?

Auch beim Thema Nachrüstung von Pkw sei vieles noch ungeklärt – von der Haftung bis zur Festlegung, wer einbauen darf. „Letztlich“, sagt Bartol, „geht es um bezahlbare Mobilität, Arbeitsplätze, Gesundheit und Klima. Deshalb muss die Industrie finanziell mit ins Boot.“ Zu großen Teilen jedoch, so wird es jetzt eine vom Diesel-Gipfel eingesetzte Expertenrunde vorschlagen, sollen die Steuerzahler für eine etwaige Hardware-Nachrüstung aufkommen. FDP-Chef Christian Lindner hält dies für absurd. Die Hersteller sollten zahlen. „Wenn das für die keine Frage der Ehre ist, muss es ein Thema der Politik werden.“

Tischlermeister Dopheide sieht ebenfalls Industrie und Politik in Zugzwang: „Im Grunde hat es die Politik auf Bundes- und EU-Ebene über Jahre nicht geschafft, durch Vorgaben an die Automobilindustrie, die dann auch kontrolliert werden, bei Privat- und Geschäftskunden für Investitionssicherheit zu sorgen. Für mich käme es einer Enteignung gleich, wenn ich mit meinen Transportern nicht mehr fahren darf.“

Von Thoralf Cleven