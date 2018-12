Kiel

„Das ist ein untauglicher Versuch, uns mundtot zu machen“, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Die CDU wolle Sponsoren aus der Autoindustrie gefällig sein.

Die Bundes-CDU hatte sich auf ihrem Parteitag in Hamburg wie berichtet dafür ausgesprochen, die Gemeinnützigkeit der DUH zu prüfen und die staatliche Förderung des Vereins einzufrieren.

Loose : "Lobbyisten sind nicht gemeinnützig"

„Als Kieler und Landtagsabgeordneter habe ich mit voller Überzeugung für die Anträge gegen die Deutsche Umwelthilfe gestimmt“, sagte der Vize-CDU-Landeschef Tobias Loose. „Lobbyisten sind nicht gemeinnützig und sollten auch keine staatlichen Förderungen erhalten.“

Schützenhilfe bekam Loose von FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Wir teilen die Zielrichtung des Antrages, denn die Umwelthilfe agiert als destruktiver Lobby- und Abmahn-Club.“

Habeck : "Problem ist nicht die DUH"

Rückendeckung bekam der Verein von Grünen-Bundeschef Robert Habeck. „Das Problem ist nicht die DUH, sondern die Schummelei der deutschen Autoindustrie.“ Zudem sei es nicht Aufgabe der Politik, sondern der Finanzämter, über die Gemeinnützigkeit zu entscheiden.

„Das zuständige Amt in Singen am Bodensee hat die Gemeinnützigkeit mit Blick auf unsere Satzung gerade erst bestätigt“, sagte der DUH-Rechtsexperte Sascha Müller-Kraenner. Ohne Absetzbarkeit der Spenden wäre die Umwelthilfe in ihrer Existenz bedroht.

Kämpfer : "CDU-Beschlüsse sind Retourkutsche"

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) ließ durchblicken, dass ihm das teils aggressive Auftreten der DUH nicht gefällt. Aber: „Die CDU-Beschlüsse sind eine Retourkutsche für die Erfolge der DUH vor Gericht.“ Die CDU solle lieber im Bund für eine Hardware-Nachrüstung der Dieselautos sorgen.

Auch die CDU-Forderung nach einer Kappung der Staatsgelder für die DUH dürfte ins Leere gehen. „Wenn wir bei Ausschreibungen für Projekte gewinnen, gilt Recht und Gesetz“, sagte Müller-Kraenner. Zum Zug kam die DUH auch in Schleswig-Holstein. Bis Sommer moderierte sie für das Umweltressort den Bau der Stromtrasse an der Westküste für gut 33 000 Euro.