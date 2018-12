Fünfte Frage - vom früheren thüringischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel - geht ebenfalls an Kramp-Karrenbauer. Er will wissen, wie die CDU unter AKK ihre Wurzeln in Einklang behalten will. AKK antwortet wieder - mit dem C. Das christliche Menschenbild verpflichte zu individueller Freiheit und Solidarität. Die neue Führung müsse die einzelnen Flügel der Partei zur Geltung kommen lassen - mit Köpfen und mit Programmatik.