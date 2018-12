Hamburg

„Für uns ist es einfacher in Berlin, wenn unser Frontmann gut mit der Vorsitzenden kann“, sagte Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack. Landesparteichef und Ministerpräsidident Daniel Günther hatte sich vor der Wahl offen für Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen.

Zur positiven Grundstimmung tragen auch zwei Personalien bei: Bundesschatzmeister Philipp Murmann aus Kiel wurde vom Parteitag mit 97 Prozent im Amt bestätigt. Johann Wadephul, Kreisverbandschef in Rendsburg-Eckernförde und Chef der Landesgruppe im Bundestag, erhielt 81 Prozent. Er bleibt damit einer von 26 Beisitzern im Bundesvorstand.

„Ich freue mich, dass unsere beiden Kandidaten aus Schleswig-Holstein so starke Wahlergebnisse erzielt haben“, so Daniel Günther. „Beide werden ihren Beitrag für den Aufbruch der CDU leisten und passen gut in das Team der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak.“

Schlechtes Omen für Paul Ziemiak ?

Das mageres Wahlergebnis des Junge-Union-Bundesvorsitzenden von 62,8 Prozent empfand mancher allerdings als schlechtes Omen. Ex-Umweltminister Christian von Boetticher sprach unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses sichtlich schockiert von einer „totalen Katastrophe“. Er hatte sich am Freitag für Friedrich Merz ausgesprochen und nach der knappen Niederlage ein Signal der neuen Chefin an den unterlegenen Wirtschaftsflügel gefordert.

„Das Ergebnis für Paul Ziemiak zeigt, dass die Partei nicht versöhnt ist.“ Auch im Norden sei die Basis überwiegend für Merz gewesen, vor allem im ländlichen Raum, und nun entsprechend enttäuscht. Zu Hause in Pinneberg habe er am Sonnabend jedenfalls mehrere Leute vor einem Parteiaustritt abhalten müssen. Günther und Ziemiak seien im Übrigen nie dicke Freunde gewesen, so von Boetticher. „Aber beide wollen nach oben. Die werden sich schon arrangieren.“

Bernstein fordert neue Kommunikationswege bei der CDU

Auch die Segeberger Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein räumte ein, sich ein anderes Ergebnis gewünscht zu haben. Im ersten Wahlgang habe sie für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in der Stichwahl für Merz gestimmt. Ihre Erwartungshaltung an Annegret Kramp-Karrenbauer? Als ehemalige Kreisgeschäftsführerin in Rendsburg-Eckernförde und Neumünster wisse sie, wie schwierig es oft sei, Inhalte zu vermitteln. „Ich erwarte, dass uns die neue Vorsitzende dabei begleitet, neue Kommunikationswege zu entwickeln und kampagnenfähig zu bleiben. Wenn wir Wahlen gewinnen wollen, müssen wir unsere Wähler mobilisieren.“

Auf dem Parteitag sickerte das Gerücht von einem Deal durch. Demnach soll JU-Chef Paul Ziemiak, zuvor Unterstützer von Spahn, als Lohn für den Posten als Generalsekretär seine Freunde der Jungen Union auf AKK-Linie gebracht haben. Das habe Merz in der Stichwahl den sicher geglaubten Sieg gekostet, hieß es.

Jamaika-Kurs der Mitte auch bei Annegret Kramp-Karrenbauer

„Da ist nichts dran“, versicherte der ehemalige Nord-JU-Chef Tobias Loose, Landtagsabgeordneter aus Kiel. Die Wahl für Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete er für das Land Schleswig-Holstein als Gewinn, weil sich der hiesige „ Jamaika-Kurs der Mitte“ bei ihr am ehesten wiederfinde. Ziel müsse es sein, die Wirtschaftsliberalen und sogenannten Konservativen in der Partei zu integrieren – und in der nächsten Legislatur wieder mit am Kabinettstisch zu sitzen. Die Chancen stünden gut.

Auch Fraktionschef Tobias Koch, eigentlich Unterstützer des „unkonventionelleren Merz“, räumte ein, dass die Zusammenarbeit mit AKK leichter gelingen werde. „Zu Merz hätte zunächst keiner von uns einen Draht gehabt.“

Ingo Gädechens : Rede von Merz war rückwärtsgewandt

Der Ostholsteiner Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens hatte im ersten Wahlgang für Merz gestimmt, war dann auf Annegret Kramp-Karrenbauer umgeschwenkt. „Es lag an seiner rückwärtsgewandten Rede.“ Wichtig sei, Deutschlands Vorschriften zu entrümpeln. „Wir sind ein Angsthasenstaat geworden.“ Das müsse sich ändern.