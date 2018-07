München

Bereits im März trat CSU-Politikerin Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, mit einem Tweet über Flugtaxis eine Debatte über die Mobilität der Zukunft los. Trotz aller Kritik hält ihre Partei weiter an der Idee fest, den strapazierten Stadtverkehr zumindest teilweise in die Luft auszulagern.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, habe die CSU ihre Idee dem Münchner Stadtrat in einem Antrag vorgetragen. Demnach fordert die Partei beim Neubau des Hauptbahnhofs auch Lande- und Startplätze für Flugtaxis zu berücksichtigen. Eine geeignete Fläche solle dafür vorbereitet werden. In wenigen Jahren könnten die technischen Bedingungen erfüllt sein, um Flugtaxis für den Personentransport einzusetzen, heißt es in dem Antrag.

In nur sieben Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen

16 Jahre nach der legendären Transrapid-Rede von Edmund Stoiber will die CSU also wieder hoch hinaus. Statt der von Stoiber versprochenen zehn Minuten soll die fliegende Überfahrt zum Flughafen in Freising (27 Kilometer Luftlinie) dann nur noch sieben Minuten dauern.

„Mit Flugtaxis wäre es theoretisch möglich, innerhalb von sieben Minuten vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen zu gelangen. Da eine Express-Bahn noch auf sich warten lässt, sollte man offen in alle Richtungen denken. Die Flugtaxis würden wahrscheinlich in rund 400 Metern Höhe über den Gleistrassen schweben. Der Technologie-Standort München muss diese zukunftsweisende Entwicklung wachsam verfolgen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl, der den Antrag initiierte.

Bereits seit Jahren plant die Stadt München einen Neubau des Hauptbahnhofs. Bis 2026 soll das neue Gebäude fertiggestellt sein. Bisher rechnet die Stadt mit Kosten zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro – Flugtaxis exklusive.

Von RND/mkr