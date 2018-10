Wiesbaden

Mit ihrer rhetorischen Schärfe und klaren Argumentation hat sich Linken-Frontfrau Janine Wissler im hessischen Landtag auch bei Abgeordneten anderer Parteien Respekt verschafft. Zwar sind viele sicherlich nicht immer einer Meinung mit der 37-Jährigen, aber die Aufmerksamkeit ist der Fraktionsvorsitzenden gewiss, wenn sie hinter dem Rednerpult steht.

Das war nicht immer so. Ihre Anfangszeit als jüngste Abgeordnete im Wirtschaftsausschuss habe sie an einen früheren Job im Baumarkt erinnert: Auch zwischen Kabeln und Tapeten sei es schwer gewesen, sich als junge Frau unter Männern zu behaupten, sagt sie.

Wofür steht Linken-Spitzenkandidatin Janine Wissler?

Bei einer Fraktionsstärke von nur sechs Köpfen sind die Linken-Abgeordneten viel häufiger zu hören als Vertreter anderer Parteien. Dabei scheut die Fraktionsvorsitzende nicht die scharfe politische Auseinandersetzung - wird jedoch nie ausfällig oder persönlich beleidigend.

„Ich schätze Janines Humor“, sagte SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel über Wissler. „Auch ihre rhetorischen Schärfe.“ Allerdings störe ihn manchmal ihre Staatsgläubigkeit.

Was hat Janine Wissler vor der Landtagswahl in Hessen gemacht?

Wissler wuchs in Langen nahe Frankfurt auf und hat Politikwissenschaft studiert. Sie engagierte sich früh im globalisierungskritischen Netzwerk Attac, 2004 war sie eine der Gründerinnen der hessischen Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit (WASG), die aus Protest gegen die Agenda-Politik der rot-grünen Bundesregierung entstand und 2007 in der Linken aufging. Ihre politische Heimat sind ultralinke Strömungen in der Partei wie das Netzwerk Marx 21.

Mit Infos aus ihrem Privatleben geht die unverheiratete Wissler sparsam um. Nur über ihre Hobbys spricht sie gerne: Laufen und Bergwandern. 2017 kam sie beim Frankfurt Marathon ins Ziel - eine Wiederholung scheitert in diesem Jahr an der Terminkollision mit dem Landtagswahl.

Von RND/dpa/lf