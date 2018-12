Berlin

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier bringt die Schwierigkeit gut auf den Punkt. „Es muss ein Geschenk her“, sagt er auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. Klar, Angela Merkel war immerhin 18 Jahre Parteivorsitzende – jetzt, da sie abtritt. Andererseits weiß Bouffier natürlich auch: So ein Geschenk will gut erwogen sein, schließlich kann es in der Partei, aber auch in der Öffentlichkeit zu vielfältigen Interpretationen anregen.

Bouffier erklärt also, man habe nach einem Geschenk gesucht, das sowohl etwas über die Aufgabe Merkels an der Spitze der CDU aussage – als auch in Verbindung zu einer privaten Leidenschaft Merkels stehe: ihrer Liebe zur klassischen Musik und zur Oper.

Die Aufgabe der Parteivorsitzenden lasse sich gut mit der eines Dirigenten vergleichen, sagt. Schließlich müsse die Chefin das Zusammenspiel in der Partei orchestrieren, für Harmonie sorgen – und im besten Fall auch dafür, dass das Publikum begeistert sei. Als Geschenk hat die Partei füralso einenvonaufgetrieben, also des Dirigenten des Jahres 2017. Mit diesemdirigierteaus Anlass desBeethoovens Neunte Symphonie in der

Den Stock kann Merkel sich jetzt an die Wand hängen – als Parteichefin braucht sie ihn ja nicht mehr. Vielleicht kann sie aber als Kanzlerin noch Gebrauch davon machen.

Von Tobias Peter/RND