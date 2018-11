Hannover

Ein alter Begriff gewinnt neue Aktualität: Kerneuropa. In diesen Tagen kann man endlich mal sehen, was das ist, live und in Farbe. Etwa als Angela Merkel beim Weltkriegsgedenken im Wald von Compiègne ihre Stirn an die Schläfe von Emmanuel Macron drückte. Oder als die beiden in einer Brüsseler Kneipe kürzlich von Touristen entdeckt wurden; es war gegen Mitternacht, fröhlich plaudernd saßen Merkel und Macron mit den Premiers von Belgien, Luxemburg und Dänemark zusammen. „Es war super, wir hatten Fritten und ein Bier“, berichtet ein Teilnehmer.

Jene, die Europas Werte und Regeln hochhalten, wollen auch mal ganz ungezwungen über die anderen sprechen. Über die Polen und Ungarn etwa, die sich vom Rechtsstaat entfernen. Oder über die Italiener, die eine steigende Neuverschuldung planen – und damit allen übrigen EU-Staaten, deren Verschuldung sinkt, den Mittelfinger zeigen.

Es wird Zeit, den regeltreuen, den konstruktiven Teil Europas enger zusammenzuschließen – und zwar jetzt und nicht irgendwann. Der harte Kern der EU muss noch härter werden, möglichst sogar unzerstörbar. Macron wartet seit Langem auf ein Entgegenkommen der Deutschen bei Wirtschafts- und Finanzthemen. Merkel wiederum hat soeben in Straßburg die Bedeutung des Militärischen betont. Was spricht dagegen, beides zu kombinieren nach europäischer Art, in einem großen Paket aus Geben und Nehmen?

Beide Völker werden ein Stück über ihren Schatten springen müssen. Nur ungern geben die Deutschen ein Stück Souveränität in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik ab. Ein noch größerer Schritt wäre es für die Franzosen, wenn sie darauf verzichten sollten, ihre atomar bewaffneten Streitkräfte ausschließlich der eigenen Nation zu unterstellen. Was sagt Paris zu Merkels Idee, „dass wir mittelfristig die nicht ständigen Sitze der EU-Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu europäischen Sitzen entwickeln“? An dieser Stelle wartet Berlin auf Antwort, schon seit dem Sommer.

Eines zumindest scheinen Merkel und Macron inzwischen zu spüren: Sie können anderen Staaten klare Kante zeigen – wenn sie zuvor untereinander Kompromisse machen. Das gilt innerhalb Europas, aber auch gegenüber Putin und Trump.

Am Sonntag spricht Macron in Berlin zum Volkstrauertag. Generelle proeuropäische Bekenntnisse hat man genug gehört in letzter Zeit. Macron tendiert dazu, Erwartungen zu wecken, zu deren Erfüllung er am Ende andere braucht. Statt großer Worte ist jetzt effiziente Diplomatie gefragt. Nur wenn der Kern Europas tatsächlich rasch gehärtet wird und genug Masse hat, wird er seine magnetische Kraft behalten – eine Kraft übrigens, die seit Jahrzehnten auch jene etwas weiter entfernten Planeten berechenbar um ihn kreisen lässt, deren Bewohner es lieben, auf „die da in Brüssel“ zu schimpfen

Von Matthias Koch