Rostock/Lübeck

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) habe die Namen gebilligt. Die gleichnamigen Städte werden auch die Patenschaften für "ihr" Schiff übernehmen.

Marine-Inspekteur Vizeadmiral Andreas Krause hat den fünf Bürgermeistern die Entscheidung über die Namensgebung am Montag übermittelt. "In Zeiten hoher Einsatzbelastung und langer Abwesenheiten von Zuhause sind es eben solche Patenschaften, die den Soldatinnen und Soldaten der Marine die Gewissheit geben, dass sie in der Mitte der Gesellschaft stehen", erklärte Krause. "An sie wird auch gedacht, wenn sie fernab der Heimat ihren Dienst für unser Land leisten."

Die erste Kiellegung ist im April 2019 für die "Köln" geplant. Darauf folgen die anderen Schiffe, die "Lübeck" voraussichtlich im Dezember 2020.

Von KN-online