Spitzenpolitiker von CDU und CSU geben sich an diesem Wochenende in Kiel ein Stelldichein. Der Landesverband der Jungen Union (JU) richtet in der Sparkassenarena einen sogenannten Deutschlandtag aus. Unter den rund 1000 Gästen wird am Sonnabend auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.