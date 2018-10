München

Diese Wahl werde historischen Charakter haben - davon waren die Grünen überzeugt, lange bevor die Bayern am Sonntag einen neuen Landtag gewählt haben. Selten hat man die sonst oft grüblerischen Ökos so hoffnungsfroh erlebt wie im zurückliegenden Landtagswahlkampf. „Am Sonntagabend haben wir alle einen richtig guten Grund zu feiern“, ruft der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann noch am Samstagnachmittag in der Fürther Innenstadt Parteifreunden und Grünen-Sympathisanten zu. Männer und Frauen, junge und ältere, alle mit Sonnenblumen in der Hand - sie nicken und spenden sich selbst Applaus.

Gute Laune und Zuversicht waren die Markenzeichen von Hartmann und der Ko-Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Lächeln, herzen, Mut zusprechen - Schulze, 33, und Hartmann, 40, erinnerten bei ihren Wahlkampfauftritten mitunter eher an Motivationscoachs als an Politiker. Ihr Feel-Good-Wahlkampf traf offenbar einen Nerv bei den Wählern: Woche für Woche stiegen die Umfragewerte der Partei - auf zuletzt 19 Prozent. Eine demoskopische Höhenlage, die die bayerischen Grünen nie zuvor erklommen haben. Ihr bisher bestes Wahlergebnis - 9,4 Prozent im Jahr 2008 - war gerade einmal halb so gut wie jenes, das Umfragen für Sonntagabend voraussagten.

Der anziehende Erfolg der Grünen in Bayern

Erfolg wirkt anziehend - und sei er auch bloß auf Prognosen gestützt. In den zurückliegenden Wochen des Höhenflugs scharten sich immer mehr Menschen um die bayerischen Grünen. Die Parteispenden nahmen zu, ebenso die Mitgliederzahlen - und aus der ganzen Republik reisten Grünen-Politiker nach Bayern, um die Parteifreunde im Wahlkampf zu unterstützen - und sicherlich auch um ein wenig vom Glanz angestrahlt zu werden, der die neuen Grünen-Stars Schulze und Hartmann umgibt.

Nach ihrer Rückkehr schwärmten Berliner Spitzenpolitiker der Grünen von der Stimmung in Bayerns Städten und Dörfern. Fraktionschef Anton Hofreiter berichtete in Journalistenrunden von Metzgern, die nun im Sinne grüner Agrarpolitik Bio-Fleisch verkauften. Und er zitierte fromme Seniorinnen, die über die Flüchtlingspolitik der CSU die Nase rümpften und „aus Anstand“ grün wählen wollten.

Ein Dauergast bei den Parteifreunden im Süden war Grünen-Chef Robert Habeck. „Ich war zwei Wochen non stop in Bayern unterwegs“, sagte er am Sonntagnachmittag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Die Stimmung in dem Bierzelten und auf Marktplätzen war beeindruckend: intensiv, ernsthaft, nachdenklich und sehr politisch.“ Dass ausgerechnet die des Populismus unverdächtigen Grünen - noch dazu mit einem Nordlicht wie dem Flensburger Habeck an der Spitze - Wirtshäuser in der bayerischen Provinz füllen konnten, erklärt er so: „Viele haben das Haudrauf satt, das war mein Eindruck.“

Markus Söder hat liberal Bürgerliche verschreckt

In der Berliner Parteizentrale haben sie zuletzt oft auf Analysen und Grafiken mit Pfeilen geschaut – Pfeile, die vom Balken für die CSU weg zu jenem der Grünen verweisen. Ministerpräsident Markus Söder hat mit rechtspopulistischen Äußerungen („Asyltourismus, „Staatsversagen“) so manchen liberalen Bürgerlichen verschreckt. Der von ihm befeuerte und von Parteichef Horst Seehofer in Berlin gegen die Kanzlerin ausgefochtene Asylstreit hat das Ansehen der CSU als staatstragende Partei beschädigt. So ist in der politischen Mitte eine Lücke entstanden, die weder SPD noch FDP zu füllen vermochten. Die Grünen hingegen konnten frühere CSU-Wähler für sich gewinnen.

Lange Zeit war es allein der CSU vorbehalten, das „Bayern-Gefühl“ zu verkörpern - diese besondere Mischung aus Tradition und Fortschrittsgeist, gebündelt in dem Motto „Laptop und Lederhose“. Die Grünen machen nun den Christsozialen dieses Alleinstellungsmerkmal streitig. Hartmann gibt sich als Verteidiger der hübschen bayerischen Landschaft, wenn er vor „Flächenfraß“ und „Betonflut“ warnt. Schulze fordert im Dirndl mehr Stellen für die Polizei. In Bayern ist über den Sommer ein Wettbewerb um Heimatverbundenheit und Staatstreue entbrannt. Und ausgerechnet die Grünen – von CSU-Urgestein Franz Josef Strauß einst als „trojanische Sowjet-Kavallerie“ beschimpft – schienen bis zuletzt daraus als Sieger hervorzugehen.

Bayerns Grüne streben die Macht an

Sie fremdelten nicht mit der Macht, sie strebten sie an – an der Seite der CSU. Da sind die bayerischen Grünen recht pragmatisch. Flügelkämpfe zwischen Parteilinken und Realos sind ihnen ohnehin fremd. Die Vorstellung, Aufpasser der CSU zu sein, ein liberales Korrektiv zu nationalkonservativer Politik, behagt erstaunlich vielen Grünen im Süden. „Ich bin nicht in die Politik gegangen, um in aller Schönheit am Spielfeldrand zu sterben“, betonte die Handballerin Schulze immer wieder.

Der Widerstand in Wackersdorf, das Mobbing durch Franz Josef Strauß: Früher mag die CSU ihr politischer Erzfeind gewesen sein - im Jahr 2018 aber wären die Grünen gern unverzichtbar für die CSU. Bis zuletzt haben ihre Spitzenleute gehofft, dass die Christsozialen an den Ökos nicht vorbeikämen. Sie waren sich sogar ein bisschen sicher. Schon für kommenden Samstag haben die Grünen einen Landesparteitag geplant - um über einen Eintritt in Koalitionsverhandlungen abzustimmen.

