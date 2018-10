Als stärkste Kraft will die CSU deshalb mit allen Parteien sprechen, außer mit der AfD. Klarer Favorit für eine Koalition: Die Freien Wähler. Aber auch die Grünen hoffen auf eine Koalition: Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze kündigte aber harte Verhandlungen an: Ihre Partei sei bereit, Kompromisse zu machen, aber auch klar in der Haltung und in den Inhalten.

Landtagswahl in Bayern 2018 im Überblick

• CSU stürzt zweistellig ab, SPD nur bei 9,7 Prozent, Grüne mit 17,5 Prozent, die Linke schafft es nicht in den bayrischen Landtag (3,2 Prozent), die AfD bekommt 10,2 Prozent der Stimmen, die FDP zieht mit 5,1 Prozent wieder in den Bayrischen Landtag ein

• CSU muss sich Koalitionspartner suchen, wenn sie weiter regieren will

• Freie Wähler wohl erste Wahl als Regierungspartner für Söder und die CSU

• neuer Ministerpräsident muss binnen vier Wochen gewählt werden

Von RND/mkr/fw/dpa