München

Erst die Landtagswahl in Bayern, zwei Wochen später dann in Hessen. Deutschland stehen im Herbst 2018 einige wichtige politische Entscheidungen bevor. Los geht es mit dem Kampf um die Plätze im bayerischen Landtag. Angeführt von den Spitzenkandidaten der Parteien.

Die Parteien in Bayern gehen mit höchst unterschiedlichen Spitzenkandidaten in die Landtagswahl am 14. Oktober. Ein Überblick über die Bewerber der Parteien, die den Umfragen zufolge mit einem Einzug in den Landtag rechnen oder zumindest halbwegs realistisch darauf hoffen können. Nicht in der Übersicht dabei ist die AfD, die keinen landesweiten Spitzenkandidaten benannt hat.

In unser Bildergalerie gibt es alle Spitzenkandidaten der Bayernwahl im Überblick.

Zur Galerie Markus Söder will seine Rolle als Ministerpräsident in Bayern verteidigen. Die Konkurrenz-Parteien der CSU haben – bis auf die AfD – alle ihre Kandidaten für den Kampf gegen Markus Söder benannt. Hier gibt es alle Spitzenkandidaten.

Von RND/dpa