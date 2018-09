Berlin

Die US Army Europe wird neue Einheiten in Deutschland stationieren. Ein Großteil der Truppen soll laut der Mitteilung vom Freitag in Grafenwöhr, Hohenfels, Ansbach und Baumholder stationiert werden. Die Aufstockung sei eine Folge des nationalen Verteidigungsgenehmigungsgesetzes von 2017, das die US-Armee anweist, ihre Kräfte und Fähigkeiten zu erhöhen.

Stärkung der NATO

Der Botschafter der USA in Deutschland, Richard A. Grenell ließ mitteilen, dass es sich um zusätzlich dauerhaft in Deutschland stationierte Einheiten der US-Streitkräfte handele. "Die Soldaten werden mit ihren Familien nach Deutschland kommen und hier für die Stärkung der NATO und der europäischen Sicherheit im Einsatz sein", so Grenell.

"Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind entschlossen, das transatlantische Bündnis zu stärken, und Präsident Trumps Zusage, die Verteidigungsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu erhöhen, trägt erheblich dazu bei", so der Botschafter.

Derzeit 33 000 Soldaten

Zu den neuen Einheiten, die in Grafenwöhr stationiert werden sollen, gehören ein Hauptquartier der Feldartilleriebrigade, zwei Raketenbataillone mit mehreren Logistikeinheiten. Insgesamt sind derzeit laut US-Militär 33 000 Soldaten der USA in Deutschland stationiert.

Seit 2014 engagiert sich die US Army außerdem bei der Operation Atlantic Resolve mit Truppen in Deutschland und Osteuropa. Auslöser der Verlagerungen und Manöver waren die Besetzung der Krim und der Konflikt in der Ostukraine.