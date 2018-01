Die lange Nacht der Entscheidung

Berlin. Es ist kurz nach 18 Uhr, als den Verhandlern in der SPD-Parteizentrale endgültig klar wird, wie groß die Gefahr ist, dass die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD auf der Zielgerade scheitern. Dass am fünften und letzten Tag plötzlich alles vorbei sein könnte. Die Verhandlungen haben sich zu diesem Zeitpunkt extrem verhärtet, es hakt gleich in mehreren Bereichen. Gesundheit, Steuern, Rente – nichts geht mehr.

Warnungen verbreiten sich in den Parteien. Bei 50 Prozent liege die Einigungschance nur noch, heißt es in der SPD. „Spitz auf Knopf” stünden die Verhandlungen, raunen Vertreter der Union. Plötzlich ist die Angst wieder da. Und ein Wort steht im Raum: Jamaika-Aus. Haben wir das alles nicht gerade erst erlebt?

Wechselseitige Gerüchte kursieren am Abend

Gerüchte machen die Runde. In der Union gebe es Unterhändler, die die Gespräche zum Scheitern bringen wollten, glauben sie in der SPD. Hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht schon am ersten Tag ganz bewusst die Stimmung vergiftet? Waren die Durchstechereien an den Tagen zwei und drei nicht in dieselbe Richtung gegangen? Haben einige gar nicht das Ziel, eine Regierung zu bilden? Geht es ihnen in Wahrheit darum, der Kanzlerin zu schaden. Sie am Ende vielleicht sogar zu stürzen? Bei dieser Union, sagen die Sozialdemokraten, könne man nie wissen.

Aus dem anderen Lager heißt es, die SPD habe sich verrannt. Auf einschneidenden Änderungen im Gesundheitssystem beharrten die Genossen plötzlich. Ohne gleiche Beitragssätze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie einheitliche Gebührensätze für privat und gesetzlich Versicherte traue sich Martin Schulz nicht vor den Parteitag. Massiv sei der Druck der SPD-Basis in den letzten Tagen geworden. Dem Chef gehe die Düse.

Aufregung und Unsicherheit sind allgegenwärtig

Belege für all diese Behauptungen gibt es keine, aber Aufregung und Unsicherheit sind in dieser entscheidenden Verhandlungsnacht allgegenwärtig. Diejenigen, die die Koalition wollen, haben große Mühe, mäßigend auf die Stimmung einzuwirken. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zum Beispiel. “Sie glauben doch nicht, dass wir jetzt fünf Tage umsonst verhandelt haben”, ruft der CDU-Politiker zu fortgeschrittener Stunde den wartenden Journalisten zu. Die Antwort, dass das ja nicht das erste Mal wäre, lacht er weg. Jetzt nur nicht nervös wirken.

Steinmeier mahnt zur Einigung

Der Bundespräsident hat all das vielleicht geahnt. Schon morgens schickt er mahnende Worte aus Bellevue. Verantwortung gelte „nicht nur für die eigenen Parteien und die eigene politische Zukunft“, sagt Frank-Walter Steinmeier. „Sie gilt immer auch für Europa und die Verlässlichkeit in der internationalen Politik.“

Von Andreas Niesmann/RND