Die perfekte Lehrerin

Bremerhaven. Natürlich war die Sache mit der Rolle vorwärts auf dem Tisch ungewöhnlich, sagt Andrea Passchier heute, aber was sollte sie denn machen? Die Voraussetzungen waren ja so: Sie wollte diese Rolle demonstrieren. Alle in der Klasse sollten es sehen können. Sie hätte dazu eine Bank gebraucht. Aber eine Bank gab es nicht.

Also sah die erste Stunde im Spätsommer 2013 in ihrer neuen Klasse an der Max-Eyth-Schule in Schiffdorf bei Bremerhaven unter anderem so aus: Andrea Passchier macht einen Purzelbaum über das Lehrerpult. Was ihren Schülern schon mal ein paar Hinweise darauf gab, wie der Unterricht bei ihr so aussieht: dass sie spontan ist. Dass sie ihr Konzept auch mal umwirft, wenn sie merkt, dass es nicht funktioniert. Und dass sie sich von ein paar Hindernissen nicht aufhalten lässt. „Wer damals dabei war, hat die Rolle nicht vergessen“, sagt Kira Erdmann, eine ihrer Schülerinnen, noch heute beeindruckt.

Das letzte Wort hab e n – die Schüler

Im Januar hat die 49-jährige Andrea Passchier nun den Deutschen Lehrerpreis erhalten. Nicht wegen des Purzelbaums in der ersten Stunde, aber weil der Unterricht später hielt, was die Rolle versprach. „Beste Lehrerin Deutschlands“, schrieb die Lokalzeitung anschließend über die Bremerhavenerin. Das war einerseits übertrieben, weil der Deutsche Philologen-Verband und die Vodafone-Stiftung in diesem Jahr 15 Lehrer aus ganz Deutschland ausgezeichnet haben und es zweifellos weit mehr gibt, die preisverdächtigen Unterricht machen.

Andererseits konnte die Jury aus mehr als 5000 Vorschlägen wählen, und gestützt hat sie sich auf die Beurteilung derer, die es wissen müssen: auf die Schüler. Wer sie beeinflusst, motiviert, beeindruckt und berührt hat, sollten sie sagen. Über Andrea Passchier, Lehrerin für Sozialpädagogik und Sport, haben sie, ohne ihr Wissen, ein Video gemacht. „Lebensfroh, Rückhalt gebend, wertschätzend, empathisch“, so beschreiben sie ihre Lehrerin darin, unter anderem.

Kein Hochglanz: Die Max-Eyth-Schule in Schiffdorf bei Bremerhaven, an der Andrea Passchier unterrichtet. Quelle: Villegas

Viel mehr an Lob geht nicht. Die Frage ist also: Wie schafft man das eigentlich? Wie geht guter Unterricht? Was ist entscheidend? Eine gute WLAN-Abdeckung noch im hintersten Klassenraum? Das modernste interaktive Whiteboard? Ausgefeilteste didaktische Konzepte? Oder ist es doch eher etwas anderes?

Ein Freitagvormittag in den Berufsbildenden Schulen Schiffdorf, Raum 341. Nach draußen fällt der Blick auf einen engen Innenhof. Ein altes Mofa steht da, karge Blumentöpfe auf einer Betontischtennisplatte. Keine Hochglanzschule. Drinnen 16 junge Menschen, die nach vier Jahren Erzieherausbildung in Gruppen zu zweit oder dritt ihre Abschlussprojekte präsentieren. Femke, Anna oder Loreen heißen sie, ihre Projekte handeln von Grundschülern auf dem Pferdehof, Theaterstücken und Festen im Kindergarten. Was auffällt, ist, dass Andrea Passchier – kurze blonde Haare, schwarze Lederjacke, Jeans – das Pult nicht mag. Sie steht ungern vorn. Wann immer sie kann, setzt sie sich zwischen die Schüler, bewegt sich im Raum. Wenn sie hinterher über die Schüler spricht, geht es viel um das, was sie können.

Kein Wort über das, was die Schüler nicht können

„Von ihr hoffe ich, dass sie noch studiert“, sagt sie über eine Schülerin. „Die ist so empathisch, das ist großartig, toll“, über eine andere. Sie wirkt aufrichtig begeistert von ihren Schülern. Über das, was sie vielleicht nicht können, verliert sie kein Wort.

Wenn es nach John Hattie geht, dann läuft in der Debatte über Bildungspolitik in Deutschland einiges schief. Klassengröße, G8 oder G9, Digitalklassen: Alles nicht entscheidend, sagt der Pädagoge von der Universität Melbourne, in den vergangenen Jahren eine Art Star der Bildungsforscherwelt.

Der 65-Jährige, ursprünglich Englisch- und Musiklehrer, hat für sein Buch „Lernen sichtbar machen“ 700 Meta-Analysen ausgewertet, die auf 50 000 Studien basieren, an denen wiederum mehr als 250 Millionen Schüler teilgenommen haben. Eine gewaltige Datenmenge. 138 Faktoren hat er daraus abstrahiert, und wie sie sich auf die Leistungen der Schüler auswirken.

„Stellen Sie sich infrage – und sehen Sie Ihren Unterricht durch die Augen der Schüler“: Bildungsforscher John Hattie setzt vor allem auf Persönlichkeit in der Schule Quelle: John Hattie

Das Ergebnis, kurz zusammengefasst: Auf den Lehrer kommt es an. Auf seine Persönlichkeit. Was einen guten Lehrer ausmacht? „Dass er Stoff mit Leidenschaft vermittelt“, sagt Hattie. „Dass er sich dafür zuständig fühlt, dass alle Kinder in seiner Klasse etwas lernen, nicht nur einige wenige.“ Von einer „Geisteshaltung, die zum Lernen ermutigt und Fehler zulässt“, spricht Hattie. Von „anspruchsvollen Zielen“. Und er rät: „Stellen Sie sich infrage – und sehen Sie Ihren Unterricht durch die Augen der Schüler.“

Sind das nicht alles Selbstverständlichkeiten? Offenbar nicht. Laptops für alle Schüler oder Ähnliches werden dadurch nicht unwichtig. Aber sie sind, nach Hattie, allenfalls Mittel zum Zweck. Nur: Lässt sich so eine Geisteshaltung erlernen? Wo bekommt man die her? Oder muss man die mitbringen?

Gutes Lehren – eine Frage des Vertrauens

Andrea Passchier ist nicht auf geradem Weg Lehrerin geworden. Schule, Studium, zurück in die Schule, „wahrscheinlich wäre das nichts für mich gewesen“, sagt sie. Nach der Realschule macht sie eine Erzieherausbildung, dann studiert sie in Bremen Sozialpädagogik. Zehn Jahre lang arbeitet sie anschließend in einem Heim für Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten. Tags und oft auch nachts betreut sie junge Menschen, die kriminell, obdachlos oder süchtig waren. Oder alles auf einmal.

Was sie aus dieser Zeit mitgenommen hat, waren ein paar sehr grundlegende Erkenntnisse. „Erst wenn du Vertrauen aufgebaut hast, kannst du anfangen, mit jemandem zu arbeiten“, sagt sie. Und: „Wenn du irgendwo reinkommst, merkst du sofort, wenn jemand anders drauf ist.“ Das gilt für sie im Heim ebenso wie in der Schule. Und es hat, Passchiers Erkenntnis, keinen Sinn, das zu ignorieren.

Was ist übertragbar auf Grundschulen in sozialen Brennpunkten?

Später an diesem Tag wird die 22-jährige Lynn Rücker, eine Schülerin von ihr, die Geschichte erzählen, wie sie einmal ein heftiges privates Problem bedrückte. „Ich habe mich dann morgens auf dem Weg gesammelt und gedacht: Das merkt dir keiner an.“ War dann allerdings ein Irrtum. „Ich kam rein, Frau Passchier sah mich an und wusste sofort Bescheid.“ Dem Rest der Klasse gab sie eine Aufgabe. Mit Lynn ging sie erst mal für ein paar Minuten in einen Nebenraum. „Anders“, sagt Andrea Passchier, „wäre das ja nichts geworden.“

Ist davon etwas übertragbar? Sind das Luxusprobleme? Hat der Alltag einer Sozialpädagogik-Lehrerin etwas mit der Situation zu tun, die Kollegen und Kolleginnen an Grundschulen in sozialen Brennpunkten erleben – wo ein Drittel der Schüler mit massiven Sprachschwierigkeiten zu tun hat?

Quelle: dpa

„Mir ist klar, dass ich privilegiert bin“, sagt Andrea Passchier. „Es gibt hier zum Beispiel keine Disziplinprobleme.“ Nicht wie in dem Jahr, als sie an einer Förderschule unterrichtete. Stattdessen gibt es eine Schulleitung, die ihr bei der Stundenplanung auch mal vier Stunden ermöglicht, damit sie ihre Projekte realisieren kann. Günstige Bedingungen also. Andererseits kommt Andrea Passchier anscheinend auch bei anderen Schülern gut an. Als sie nach dem Referendariat 2008 an ihrer früheren Schule in Bremerhaven keine Stelle bekommt, organisieren die Schüler eine Protestaktion. „Schüler wollen Referendarin“, berichtet die Zeitung diesmal. In der Aula halten die Schüler Buchstaben hoch, die ihren Namen bilden.

Heute jedoch haben die Schulen das Problem, überhaupt neue Lehrer zu finden. An der Max-Eyth-Schule im Schiffdorf arbeiten 65 Pädagogen – wenn alle Stellen besetzt sind. Was auch der niedersächsischen Schule am Rand des strukturschwachen Bremerhaven schwerfällt. „Wir versuchen, gegenseitige Wertschätzung und ein besonderes Konzept vorzuleben“, betont Thilo Arp, stellvertretender Rektor der Schule. Viel Auswahl unter Bewerbern hat die Schule jedoch nicht. Zuletzt wurde eine Kollegin für Andrea Passchier gesucht, eine zweite Sozialpädagogik-Lehrerin. Gerade mal zwei Kandidaten haben sich beworben. Dennoch ist Arp zufrieden. „Das ist schon gut“, sagt er. Dass engagierte Schulen mit speziellem Profil und passende Lehrer zusammenfinden, wird in Zeiten des Mangels mehr und mehr zur Glückssache. Sport kann Andrea Passchier jedenfalls gerade nicht mehr unterrichten, weil sie doppelt Sozialpädagogik lehren muss.

Bildungsmesse startet heute Die weltweit größte Bildungsmesse Didacta startet heute in Hannover. Mehr als 800 Aussteller aus über 45 Ländern stellen bis Sonnabend die Trends und Neuigkeiten auf dem Bildungsmarkt vor. Die Messe wird jährlich abwechselnd in Hannover, Köln und Stuttgart ausgerichtet. Zentrales Thema ist die Digitalisierung des Klassenraumes. Dabei gebe es in Deutschland noch viel Aufholbedarf, sagte der Hauptgeschäftsführer des Didacta-Verbandes, Reinhard Koslitz. Der Einsatz digitaler Medien hänge stark von dem Einsatz einzelner Lehrer ab.

Müssen die Schulen also künftig froh sein, wenn sie überhaupt Personal finden? Wird es immer schwieriger, geeignete Persönlichkeiten zu gewinnen? Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg und Mitherausgeber und -übersetzer der Studien von John Hattie, registriert jedenfalls erfreut, dass sich fünf Jahre nach Erscheinen der Studien eine Menge verändert habe.

Zierer verweist auf den Pisa-Koordinator, der zuletzt die Rolle der Lehrperson betont habe, oder entsprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. „Das zeigt, dass sich auf breiter Ebene eine Kernaussage von Hattie durchsetzt.“ Es bleibe jedoch noch viel zu tun, räumt auch er ein.

Das Beste, was man über einen Lehrerin sagen kann

Sich selbst zu rühmen oder auch nur zu beschreiben liegt Andrea Passchier äußerst fern. Das müssen andere übernehmen. Anna Ohm­stedt zum Beispiel, eine ihrer Schülerinnen. Als sie in Andrea Passchiers Klasse kam, hatte sie ein Studium abgebrochen, von Selbstvertrauen keine Spur mehr. Jetzt, vier Jahre später, überlegt die 23-Jährige, selbst Berufsschullehrerin zu werden.

Früher, sagt sie, hätte sie sich das nicht zugetraut. „Aber Frau Passchier hat mich darin bestärkt, an mich zu glauben.“

Es ist wahrscheinlich das Beste, was man über seine Lehrerin sagen kann.

Von Thorsten Fuchs