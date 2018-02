Donald Trump bereitet seine Wiederwahl vor

Washington. Der Senat diskutiert an diesem Dienstag gerade über die erschreckend hohe Drogenwelle in Amerika, als die „Breaking News“ auf den Mobiltelefonen der Politiker aufleuchtet: Der Präsident stellt die ersten Weichen für seine Wiederwahl in zwei Jahren. Brad Parscale, der berühmt-berüchtigte Digitalexperte aus Texas, will erneut an vorderster Wähler-Front für Donald Trump streiten. War der Unternehmer 2016 lediglich für die sozialen Medien zuständig, soll ihm nun die Verantwortung für die gesamte Kampagne obliegen.

Der Etat, der Parscale zur Verfügung steht, dürfte schnell einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Bereits 2016 soll er bei Facebook Werbung für mehr als 60 Millionen Euro geordert haben. Zugleich sammelte Parscale über die sozialen Medien an manchen Tagen Spenden von fast zehn Millionen Euro ein. Sein Motto: „Mit Facebook findest Du die Nadel, die sich im Heuhaufen versteckt.“ Die Arbeit mit zielgruppengenauer Werbung sei sein Erfolgskonzept, heißt es. Allein auf Facebook soll es denn auch 175.000 verschiedene Werbeformate gegeben haben, die zu Trumps Wahl aufriefen.

Brad Parscale gilt als berühmt.berüchtigter Digitalexperte. Quelle: imago/ZUMA Press

Für den Texaner mit dem langen Rauschebart und den militärisch kurz geschnittenen Haaren ein überaus lohnender Einsatz: Nach Angaben der „Washington Post“ erhielt Parscale allein in den vergangenen zwölf Monaten etwa sieben Millionen Euro von Trump-nahen Stiftungen - und im Wahlkampfjahr 2016 beliefen sich die Einnahmer seiner Firma auf etwa 90 Millionen Euro.

Trotz der hohen Summen dürfte Trump den hohen Honorarforderungen des Spezialisten gelassen entgegensehen: Bereits am 20. Januar 2017 - seinem ersten Arbeitstag als Präsident - meldete der politische Neuling seine Kandidatur für 2020 an. Der simple Hintergrund des Antrags: Mit der Anmeldung seiner Kandidatur ist Trump berechtigt, steuervergünstigte Spenden für seinen Wahlkampf zu sammeln.

Trumps Auftritte sind getarnte Wahlkampfveranstaltungen

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, sind seine Auftritte zumeist nicht als Reden des Staatsoberhauptes deklariert, sondern als Wahlkampfveranstaltungen, bei denen von den Anhängern Geld gesammelt wird. Selbst der Verkauf der knallroten Kappen mit dem Schriftzug „Make America great again“ läuft ununterbrochen weiter - um die Wahlkampfkasse zu füllen. Allein zwischen Februar und Dezember 2017 sollen auf dem Wahlkampfkonto des Republikaners denn auch etwa 30 Millionen Euro eingegangen sein. Eine Entwicklung, die so mancher Oppositionspolitiker mit wachsender Nervosität beobachtet.

Ganz gleich, wer in zwei Jahren gegen den Amtsinhaber antritt: Viele Beobachter in Washington rechnen schon heute mit einem ungleichen Rennen. Allein schon durch seine prall gefüllte Kriegskasse und seinem ununterbrochenen Wahlkampf besitzt der Amtsinhaber eine überaus gute Startposition.

Von RND/Stefan Koch