Die Landeshauptstadt Kiel will mit einem Tempo-50-Bereich, einer Fahrspursperrung für sämtliche Diesel-Fahrzeuge (einschließlich Euro 6) und einer Verlagerung des Lkw-Verkehrs die Schadstoffbelastung am Theodor-Heuss-Ring ab dem nächsten Jahr deutlich senken und so ein Fahrverbot verhindern.