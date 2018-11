Brüssel

Die Europäischen Union hat den Brexit-Vertrag mit Großbritannien nach langen Verhandlungen gebilligt und den Austritt damit bestätigt. Die 27 Staats- und Regierungschefs einigten sich bei dem EU-Sondergipfel in Brüssel auf das 600 Seiten starke Abkommen. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Austritt soll am 29. März gültig werden.

Zuvor muss allerdings das britische Parlament über den Vertrag abstimmen. Die Zustimmung ist allerdings noch ungewiss. Neben der Opposition haben auch viele Brexit-Hardliner der Konservativen Partei und die nordirische DUP - von der Mays Minderheitsregierung abhängt - angekündigt, gegen den Deal zu stimmen.

Premierministerin Theresa May warb in den vergangenen Wochen erneut massiv für den Austritt und wandte sich am Sonntag in einem Brief auch an die britischen Bürger. Die Abstimmung ist für die erste Dezemberhälfte geplant. Auch das EU-Parlament muss noch über den Austritt abstimmen.

Von RND/mkr/dpa