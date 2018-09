Politik Umstrittene Justizreform - EU verklagt Polen wegen Zwangspensionierung von Richtern Die polnische Justizreform ist der EU schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Nun verklagt sie das Land wegen des umstrittenen Gesetzes zur Zwangspensionierung von Richtern, das Teil der Reform ist. Nun muss der EuGH entscheiden.

Demonstranten Mitte September in Warschau: Sie halten Deckblätter der polnischen Verfassung in ihren Händen. Quelle: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa