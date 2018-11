Kiel

Die Kronzeugen werfen ihren Vorgesetzten Aktenmanipulation, Unterdrückung von Beweismitteln und Mobbing vor. Die Abgeordneten im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) haben die Befragung abgesetzt und fordern Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) parteiübergreifend zum Einlenken auf.

Stattdessen Krisengespräch im Ministerium

Am Montag sollte Axel R., einer der betroffenen Ex-Fahnder des Landeskriminalamts, aussagen. Der PUA hat die Sitzung aber kurzfristig abgesagt, stattdessen ist ein Krisengespräch im Ministerium anberaumt. Torsten Holleck, erst im April eingesetzter neuer Leiter der Polizeiabteilung im Ministerium, hatte den Abgeordneten am Dienstagabend mitgeteilt, dass R. in öffentlicher Sitzung nicht über mögliche Kontaktpersonen und V-Leute in der Rocker-Szene sowie deren Informationen sprechen dürfe. Laut „Aussagegenehmigung“ sind für R. die Namen von Polizisten ebenso tabu wie Angaben zu konkreten Ermittlungen, insbesondere verdeckten Operationen. Auch Aussagen zu Einsatzmitteln wie Peilsendern und Telefonüberwachung hat Holleck untersagt.

Abgeordnete nehmen das nicht hin

Die Abgeordneten im Ausschuss wollen den Maulkorb nicht hinnehmen. „Unsere Aufgabe ist es, in öffentlicher Sitzung transparent die Vorwürfe aufzuklären“, sagt der PUA-Vorsitzende Claus-Christian Claussen ( CDU). „Wenn ein Zeuge außer seinem eigenen Namen nichts sagen und auf Fragen nicht antworten darf, ist das widersinnig.“ Minister Grote ließ seinen Sprecher erklären, man wolle „auf breiter Ebene Transparenz und Aufklärung“, über die Aussagegenehmigung gerade in sensiblen Bereichen würden aber „die zuständigen Fachleute“ seines Hauses entscheiden.