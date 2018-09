Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat dazu aufgerufen, die rechtsextremistischen Tendenzen im Freistaat „mit aller Kraft“ zu bekämpfen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie ist“, sagte er in seiner Regierungserklärung nach den Ereignissen der vergangenen Tage in Chemnitz. „Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist nur als Kampf für Demokratie zu gewinnen.“ Entscheidend sei, dass er aus der Mitte der Gesellschaft heraus geführt werde. „Wir müssen die Menschen zu Verbündeten machen.“

Kretschmer räumte ein, dass es trotz vieler staatlicher und gesellschaftlicher Initiativen der Vergangenheit nicht gelungen sei, den Rechtsextremismus endgültig in die Schranken zu weisen. „Das müssen wir ändern.“ Er kündigte an, dass bei der Staatskanzlei ein Opferschutzbeauftragter installiert wird und es auch bei Kommunen Ansprechpartner geben soll. Zudem werde in der Justiz am Konzept einer Null-Toleranz-Strategie und verkürzter Verfahren gearbeitet.

Der Regierungschef versicherte, dass das „furchtbare Tötungsdelikt“ mit aller Konsequenz und Härte aufgeklärt und die Täter bestraft werden. Er dankte der Polizei. Sie habe die Sicherheit in Chemnitz auch in Unterbesetzung gewährleistet. „Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome.“

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Montag in Berlin die Übergriffe auf Migranten scharf verurteilt und dabei auch von Hetzjagd gesprochen: „Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin, das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz, und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen.“

„Können alles in unserer Macht stehende tun, damit sich das nicht wiederholt“

Zu Beginn der Sitzung des sächsischen Landtags gedachten die Abgeordneten dem getöteten Daniel H. Präsident Matthias Rößler sprach von einer „schändlichen Tat“, die fassungslos mache und sprach den Angehörigen das „tief empfundene Beileid“ der Abgeordneten aus. Er verurteilte zugleich die „unsäglichen Geschehnisse“ danach und rief eindringlich zu Besonnenheit und Mäßigung auf. Keine Bluttat rechtfertige menschenverachtenden Hass, extremistische Angriffe auf die Demokratie oder gar offene Gewaltausbrüche.

„Recht und Ordnung liegen allein in der Hand des Staates“, mahnte Rößler weiter. Wer es mit der Demokratie ernst meine, für den sei Zivilisiertheit das Gebot der Stunde. „Alles andere zerreißt unsere Gesellschaft.“ Der Tod des 35-Jährigen sei eine Tragödie, die nicht ungeschehen gemacht werden könne. „Wohl aber können wir alles in unserer Macht stehende tun, damit sich so etwas nicht wiederholt.“ In Chemnitz war es tagelang zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten und Neonazis gekommen, die auch das Plenum beschäftigen.

Dritter Tatverdächtige auf der Flucht, Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen

Ein dritter Verdächtiger ist weiterhin auf der Flucht. „Es hat noch keine Festnahme gegeben“, sagte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart. Zu möglichen Hinweisen auf den Gesuchten wollte sich Burghart nicht äußern. Das Amtsgericht Chemnitz hatte am Dienstag einen dritten Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Asylbewerber aus dem Irak erlassen, er soll an der Attacke auf Daniel H. beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht den 22-Jährigen mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Sie rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf, weil der Mann bewaffnet sein könnte.

Kurz nach der Bluttat am 26. August hatte die Polizei zunächst zwei Flüchtlinge im Alter von 22 und 23 Jahren als mutmaßliche Täter festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Von RND/dpa/ngo