Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der Generalaussprache im Bundestag Stellung zu den Ereignissen von Chemnitz genommen.

„Die Mehrheit der Menschen in Deutschland arbeitet für ein tolerantes Miteinander“, begann Merkel ihre Rede. Sie sehe es als ihre Aufgabe an, all diejenigen zu unterstützen, die unser Land durch ihre Arbeit voranbringen.“ Die Zahlen würden es belegen, so Merkel: „Deutschland gehört zu den sichersten Ländern dieser Welt. Und Deutschland gehört zu den wohlhabendsten Ländern dieser Welt.“

Gleichzeitig sorgten sich viele Menschen um den Zusammenhalt in Deutschland, sagte Merkel weiter. „Besonders aufgewühlt haben uns in den letzten Wochen Straftaten, bei denen die Tatverdächtigen Asylsuchende waren“, sagte Merkel. „Wir trauern mit den Angehörigen.“ Diese Straftaten müssten aufgeklärt, die Täter vor Gericht gestellt und mit der Härte des Gesetzes bestraft werden.

Viele Bürger hätten ihr Recht genutzt, zu demonstrieren. Politiker seien angehalten, die Anliegen dieser Menschen ernst zu nehmen. „Ich lasse aber nicht gelten, dass das eine Entschuldigung für menschenverachtendes Verhalten ist“, sagte Merkel.

„Es gibt keine Entschuldigung für Hetze, Nazi-Parolen und Angriffe auf Polizisten“. Auch den Überfall auf das jüdische Restaurant nannte die Kanzlerin und ergänzte zu der derzeit geführten Debatte, ob es bei den Demonstrationen zu Hetzjagden gekommen ist oder nicht: „Begriffliche Auseinandersetzungen, ob es nun Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns nicht weiter.“

Die Generalaussprache ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag.

