Kiel/brüssel

Der 55-Jährige selbst wollte sich nicht genauer äußern. Er verwies darauf, dass es sich um eine Privatangelegenheit handele.

Der ehemalige Spitzenpolitiker war 2009 bis 2012 Oberbürgermeister in Kiel gewesen und führte von 2012 bis 2017 in Schleswig-Holstein eine Koalition aus SPD, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit SSW. Die Landtagswahl im Mai 2017 verlor die SPD. Eine Woche nach der Niederlage kündigte Albig seinen Rückzug aus der Politik an. Mittlerweile arbeitet er als Chef-Lobbyist für die DHL in Brüssel.

Anfang 2016 hatte sich Torsten Albig zur neuen Frau an seiner Seite bekannt. Das sorgte auch überregional für Blätterrauschen, weil Bärbel Boy in Schleswig-Holstein keine Unbekannte ist. Die Inhaberin einer Werbeagentur hatte einst die Marke „Kiel. Sailing. City“ weiterentwickelt und war auch für Schleswig-Holsteins neue Marke „Der echte Norden“ verantwortlich.

Bunte-Interview

Für Gesprächstoff hatte das Paar kurz vor der Landtagswahl gesorgt: Im Magazin "Bunte" erschien im April 2017 ein Wortlautinterview, das Torsten Albig und Bärbel Boy im Café "Schokodeern" an der Holtenauer Straße gegeben hatten. Darin hatte Albig nicht nur über seine Hochzeitspläne gesprochen, sondern damals auch über seine Noch-Ehefrau.

Torsten Albig hatte sich im Januar 2016 nach 27 Jahren Ehe von seiner Frau getrennt. Zusammen haben sie zwei Kinder. Damals zog er zu Bärbel Boy, die drei Kinder hat. Inzwischen lebt die Familie gemeinsam in Brüssel.