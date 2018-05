Coffee to go, Essen für Take-Away und trinken durch einen Plastikhalm: In den letzten 20 Jahren haben die Deutschen ihren Verbrauch von Kunststoffverpackungen verdoppelt. Nun will die EU-Kommission einige Einmalprodukte aus Plastik verbieten. Der Wissenschaftler Henning Wilts hält nicht viel von der Strategie. Er will stattdessen alle Subventionen auf den Prüfstand stellen – angefangen beim Erdöl.