Die von den Länderfinanzministern am 1. Februar 2019 vorgestellten Eckpunkte seien in seltener Einmütigkeit bei Hauseigentümern, Mietern und weiteren Verbänden auf Kritik gestoßen, sagte die Finanzpolitikerin Annabell Krämer. Auf der anderen Seite ließen die politischen Mehrheiten in Bund und Ländern eine Umsetzung des von der FDP favorisierten einfachen Flächenmodells nicht realistisch erscheinen. „Insofern ist der erforderliche Kompromiss bei der Grundsteuerreform nur unter der Berücksichtigung einer wertabhängigen Komponente denkbar.“

Konkret schlägt die FDP laut Krämer vor, auf jede Gebäudebewertung zu verzichten und weder durchschnittliche noch tatsächliche Mieten einzubeziehen. Eine Wertkomponente sollte sich auf den Grund und Boden beschränken und somit nur die Bodenrichtwerte berücksichtigen.

Darüber hinaus sollte die Gebäudefläche einbezogen und mit einem einheitlichen Faktor multipliziert werden, der zwischen Wohn- und Nichtwohnnutzung unterscheidet.

FDP : Bodenwert als Wertkomponente für Grundsteuer reicht aus

Die Vorteile gegenüber dem bisher angedachten Modell lägen auf der Hand, sagte Annabell Krämer ( FDP). Da der Wert eines Grundstücks und somit auch des Gebäudes überwiegend von der Lage abhänge, reiche der Bodenwert als Wertkomponente aus.

Der Verzicht auf eine separate Gebäudebewertung verringere die Klagerisiken und vereinfache die Grundsteuer erheblich. „Ein weiterer Vorteil unseres Modells besteht darin, dass steigende Mieten nicht zu einer wachsenden Grundsteuerbelastung führen.“ Das FDP-Modell sei einfach, transparent, fair und vermeide unnötige Bürokratie, sagte Krämer.

