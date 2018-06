Bundesinnenminister Horst Seehofer will seinen Plan der Zurückweisungen an der deutschen Grenze „ab sofort“ umsetzen. Das sagte der CSU-Parteichef nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen am Montagmorgen in der Sitzung des CSU-Parteivorstands in München.